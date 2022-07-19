Тбилиси, 19 июля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Депутат грузинского парламента и бывший омбудсмен Созар Субари возмутился мерами, предпринятыми швейцарским банком Credit Suisse в отношении счетов олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Субари назвал действия банка, отказавшемся осуществлять денежные переводы со счетов Иванишвили, «саморазрушительными» и «абсурдными». По словам депутата, банк, явно выполняет «безосновательную, несправедливую и некорректную» резолюцию Европарламента по Грузии.

Собари отметил тот факт, что, когда Иванишвили писал о незаконных действиях Credit Suisse, эти письма были опубликованы как в швейцарских СМИ, так и в других международных СМИ без каких-либо препятствий, но как только в последнем своём письме Иванишвили заявил, что за этими незаконными действиями швейцарского банка стоят другие силы, которые заставляют банк совершать такие действия, ни одно швейцарское СМИ это письмо не опубликовало.

Напомним, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал счета Иванишвили, чем лишил его возможности распоряжаться значительными финансовыми средствами.