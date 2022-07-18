Лобня, Московская область, , 17:19 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения пассажирского автобуса с тепловозом на железнодорожном переезде в Московской области. Об этом сообщает 18 июля пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Электричка на железнодорожном переезде © ИА REGNUM

По информации ведомства, инцидент произошёл в 13:25 в районе станции Лобня Савёловского направления Московской железной дороги.

Отмечается, что в результате происшествия одна пассажирка получила травму, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Подробностей об обстоятельствах аварии в прокуратуре не приводят. Сообщается, что по факту произошедшего организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования», — указали в ведомстве.