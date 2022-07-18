Москва, , 17:16 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» предупредила как минимум одного крупного потребителя в Евросоюзе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Reuters со ссылкой на письмо от Газпрома.

Газопровод в Заводоуковске Информационный центр правительства Тюменской области

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В письме Газпром сообщил, что не сможет выполнить обязательства по не зависящим от него причинам. Уточняется, что режим «форс-мажора» вступил в силу с 14 июля.

Reuters также сообщает, что в письме говориться о поставках газа в Германию по газопроводу «Северный поток — 1».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Газпром заявил, что суточные поставки газа по «Северному потоку — 1» сокращаются до 67 млн кубометров при плановом объеме — 167 млн кубометров. Связано это с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Германская компания Siemens не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода из-за санкций. Позднее стало известно, что властям Германии все же удалось убедить канадскую сторону вернуть турбины Газпрому, однако как именно это будет сделано, пока не очень понятно.