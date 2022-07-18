Воронеж, 18 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Маршрутный автобус попал в автоаварию в Воронеже 18 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Авария произошла около 15:30 на Ленинском проспекте. По предварительным данным, 22-летняя водитель Subaru при развороте не предоставила преимущество микроавтобусу ГАЗель под управлением 42-летней женщины, который двигался по маршруту №312Д. В результате микроавтобус наехал на ограждение.

Данные о пострадавших уточняются, сообщили в полиции. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Воронеже автобус ПАЗ столкнулся с тремя автомобилями, обошлось без пострадавших.