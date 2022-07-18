София, 18 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Более 50% жителей Болгарии, имеющих стабильную работу, не получали повышения своей зарплаты на протяжении последних двух лет. Об этом со ссылкой на данные Национального статистического института (НСИ) сообщает БТВ.

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Как утверждают эксперты, причиной сложившейся ситуации является тяжелейший экономический кризис, вызванный прекращением поставок энергоносителей из России и общим падением болгарской экономики.

Уточняется, что опрос проводился в период с 15 по 30 июня текущего года. В нем приняли 1172 человека, являющихся сотрудниками различных профессиональных сфер.