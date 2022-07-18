Москва, 18 июля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о создании единого оператора наружной цифровой рекламы приведет к закрытию многих компаний в отрасли и подорожанию услуг, отметила замруководителя фракции «Новые люди» в ГосдумеСардана Авксентьева.

Якутск.рф Сардана Авксентьева

РанееИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной цифровой рекламы. Согласно документу, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

Авксентьева считает, что единый оператор будет контролировать абсолютно все электронные рекламные носители в стране, и граждане не смогут просто так размещать объявления о продаже шкафа, тумбочки или цветов.

Создание единого оператора цифровой рекламы бьет по интересам людей — многие компании закроются, услуги станут дороже, а качество ниже — ничего нового, это следствие любой монополизации, рассуждает парламентарий. Кроме того, по ее мнению, решение открывает новые возможности для ползучей монополизации в других областях.

По ее словам, депутаты фракции не поддержали законопроект и будут дальше выступать против него.

«В конце концов есть надежда на победу здравого смысла в Совете федерации — такое бывало. Могут и в этот раз отклонить этот, мягко говоря, неправильный законопроект. Ждем», — отметила Авксентьева в своем телеграм-канале.