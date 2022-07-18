Саранск, 18 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 18 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 409 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

Всего в регионе подтвердили 68 893 случая заражения коронавирусом, из них 16– за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки и накануне не попал ни один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.