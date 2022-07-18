Калуга, 18 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2022 года прокуратурой выявлено свыше 30 тыс. нарушений федерального законодательства, с целью устранения которых принято более 9600 мер прокурорского реагирования, к различным видам ответственности привлечены свыше 7700 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 138 уголовных дел. Об этом 18 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание коллегии областной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru Здание прокуратуры Калужской области

Почти трём тысячам работникам предприятий-должников выплачена заработная плата в сумме свыше 150 млн рублей. Полностью погашена задолженность по заработной плате перед более чем 300 работниками крупного промышленного предприятия области ОАО «Калугатрансмаш». Были восстановлены права более 250 лиц из числа социально незащищенных категорий граждан, обратившихся в органы прокуратуры по различным вопросам. По результатам прокурорского вмешательства удалось добиться перерасчета пенсий и иных социальных выплат на сумму более 2 млн рублей, оснащения и приспособления для маломобильных групп населения свыше 50 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Проверками медицинских учреждений выявлено свыше четырёх тысяч фактов необоспечения ковид-пациентов лекарствами, приняты меры к исправлению ситуации. По результатам проведенных проверок выявлено порядка тысячи нарушений жилищных прав граждан.

Средствами надзора защищены права более 600 граждан в сфере ЖКХ, возбуждено 12 уголовных дел по преступлениям, связанным с находившимся в производстве уголовным делам, сумма причиненного ущерба составила более 20 млн рублей, арест наложен на имущество общей стоимостью свыше 12,5 млн рублей. Особое внимание уделено вопросам защиты прав предпринимателей. В связи с выявлением в этой сфере свыше 1600 нарушений по требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 440 виновных должностных лиц, погашены долги перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере более 420 млн рублей. В ходе надзорной деятельности по обеспечению прав несовершеннолетних пресечено свыше 5500 нарушений закона об охране их жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства. В результате принятых мер надзорного и координационного характера защищены права 650 несовершеннолетних.

На заседании коллегии были заслушаны отчеты руководителей подразделений прокуратуры области, городских, районных и приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур.