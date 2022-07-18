Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM В экспедицию на подводные раскопки города Акра отправились археологи из Северной столицы. Об этом 18 июля телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил кандидат исторических наук, подводный археолог Виктор Вахонеев.

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Сотрудники центра спасательной археологии ИИМК РАН и Государственного Эрмитажа отправились отправились в не типичную экспедицию в Чёрном море. Подводные раскопки группа ведёт спустя 12 лет с момента начала работ. А самые первые находки были сделаны в 80-е годы.

«Под водой прекрасно сохраняются деревянные изделия античной эпохи. Это мелкие предметы — деревянные гребни или разнообразные накладки, шкатулки, так и фрагменты фундаментов из деревянных брусьев. Акра — один из самых увлекательных и удивительных подводных памятников античной археологии», — подчеркнул Виктор Вахонеев.

Все находки, которые достали с морской глубины, пополняют фонд Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи. Вахонеев добавил, что в будущем планируют запустить подводные экскурсии по городу, чтобы каждый смог увидеть его улицы.

В ходе текущих раскопок специалисты должны уточнить границы древнего города. Под водой находится 80% Акры.