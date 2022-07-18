Москва, 18 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает скорой отставки канцлера Германии Олафа Шольца, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Думаю, если что и может сплотить немцев — так это борьба со своими же политиками. Вон Джонсон уже доигрался. И Шольц не сегодня завтра доиграется. Наверное, понимая это, он и выдавливает из себя эти бесполезные тирады про «вечные» санкции», — рассуждает Миронов.

Он также отреагировал на заявление Шольца про санкции.

«Но я интересуюсь, о каком таком «мире» твердит господин канцлер? Если о сдаче в плен банды Зеленского, то больше подходит слово «капитуляция». Уж немец-то должен понимать разницу», — констатировал депутат Госдумы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции, введённые Евросоюзом против России из-за спецоперации на Украине, не будут отменены в случае установления мира на условиях Москвы.