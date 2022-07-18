Йошкар-Ола, 18 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 18 июля прививки от коронавируса сделали 423 197 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 403 863 жителя региона.

В структуре привитых около 30,9% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — это 130 906 человек. Из них полный курс вакцинации прошли 124 496 пожилых жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июля выздоровели с начала пандемии 43 672 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 829 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки.