Анкара, 18 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в ходе встречи в Исламской Республике Иран итоги прошедших в Стамбуле переговоров между РФ, Турцией, Украиной и ООН по «зерновому вопросу». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Напомним, что в Стамбуле прошел раунд переговоров между Россией, Украиной, Турцией и ООН по ситуации с экспортом украинского зерна. Ситуация в том, что украинские власти пытаются использовать «зерновой вопрос» в качестве рычага давления на западные страны в вопросе поддержке Киева в противостоянии с Москвой. Якобы из-за российской спецоперации вывоз украинского зерна на международный рынок затруднена или невозможна.

На самом деле запасы зерна для экспорта на Украине не велики, а с вывозом особых проблем нет — он может осуществляться по железным дорогам в западном направлении, а также автомобильным транспортом.

Тем не менее тему украинского зерна Запад активно раздувает. В итоге переговоры в Стамбуле состоядись и по их итогам было заявлено, что вскоре состоится второй раунд. Основной вопрос — это попытка наладить вывоз зерна через ещё подконтрольные Украине порты.