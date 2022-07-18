Таллин, 18 июля 2022, 16:59 — REGNUM Восстановление рынка услуг, серьезно пострадавшего от двухлетних ограничений и запретов, связанных с эпидемией коронавируса, происходит в Эстонии слишком быстро, за ним не успевает рынок труда. Об этом сообщила Касса по безработице со ссылкой на собственное исследование.

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Как сообщила руководитель услуг кассы Ливия Лаас, если из-за коронакризиса количество профессий, в которых наблюдался массовый исход и сокращения работников значительно увеличилось в период 2020–2021 годов, то в настоящее время вновь выросло количество профессий, испытывающих острый дефицит рабочей силы.

«Сейчас сфера туризма, развлечений, общественного питания вновь оказались в ситуации, когда поиск работников затруднен, год-полтора назад ситуация была прямо противоположная», — отметила Лаас.

Во втором квартале 2022 года на портале вакансий cvkeskus. ee количество предложений о работе в сфере туризма выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза. В секторе питания количество предлагаемых вакансий росло быстрее, чем в среднем во всех других областях.

Как сказал менеджер по маркетингу CV Keskus Хенри Аувяэрт, количество предложений о работе в сфере питания и туризма уже превзошло показатель докризисного периода. «За последние пять лет в секторе питания и туризма рекордное количество предложений о работе», — отметил Аувяэрт.

Связано это с тем, что за ковид-период многие фирмы «обезлюдели», теперь приходится нанимать даже на те должности и профессии, обладатели которых ранее не менялись годами.