Тбилиси, , 23:09 — REGNUM Грузинские компании, занимающиеся азартными играми, хотят подать жалобу на правительство страны в Конституционный суд, сообщает 18 июля грузинский телеканал «Формула».

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Причина кроется в нормативных актах, которые создали финансовые проблемы для сектора. Бизнес хочет внести некоторые изменения в правительственный законопроект, разработанный несколько месяцев назад. Ассоциация азартных игр заявила, что ограничения не привели к уменьшению уровня игромании в стране, поскольку граждане все ещё продолжают играть, в том числе на иностранных сайтах.

«Мы подадим иск примерно через 10 дней. Мы надеемся, что нам удастся доказать правду и вернуть часть законодательства в те рамки, в которых оно было. Увеличение налогов на 70% противоречит конституции», — сказал Георгий Мамулаишвили, директор Ассоциации азартных игр.

Напомним, что правительство, обеспокоенное чрезвычайно высоким уровнем игромании в стране и большими финансовыми потерями граждан в азартных играх, предриняло ряд мер по ужесточению законодательства в этой сфере.