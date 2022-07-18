Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 97 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 412 590 человек на 18 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в Красной зоне

За сутки госпитализированы в ковидные стационары два жителя области, накануне в больницы попали 25 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 425 221 случай заражения коронавирусом, из них 93 — за минувшие сутки. 11 589 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, накануне скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 102 жителя региона.