Тула, 18 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. 19 июля в Туле стартует международный телекинофорум «Новая Реальность», на котором будут представлены фильмы про Донбасс. Об этом ИА REGNUM заявили организаторы — Союз Журналистов России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На мероприятии будут представлены несколько номинаций документального формата кино. Кроме того, участие примут номинанты с работами о жизни на Донбассе. По словам президента мероприятия, председателя Союза Журналистов России Владимира Соловьева, документальное кино про события в ДНР и ЛНР необходимо афишировать, ведь это часть исторических событий.

«Время ускоряется, мы переживаем переломные исторические моменты. У фестиваля будут фильмы про ситуацию на Донбассе, будут репортажи и документальные фильмы, снятые нашими коллегами с риском для жизни. Они героически снимали каждый кадр», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Соловьев.

Он добавил, что проведение мероприятия, несмотря на военные действия, несет в себе важную задачу — показать зрителю документальное кино о разных событиях, происходящих в уголках нашей необъятной страны и не только.

«Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Работы сняты в условиях реальных боевых действий. Это необходимо показывать зрителю, демонстрируя не только сегодняшние события, но и героическую работу наших коллег — документалистов», — подытожил президент телекинофорума.

Название «Новая реальность» выбрано до начала февральских событий. Как отметил член жюри кинофорума, кинорежиссер Ашот Джазоян, на сегодняшний день оно оказалось актуальным: »Название было придумало до начала военных событий. Мы изначально вкладывали в него немного другой смысл. Однако, так совпало, что «Новая реальность» попала в самую точку. Сейчас непростое время, мы все учимся жить в новых реалиях».

Членами жюри было отсмотрено 360 работ. Заявки поступили из 53 регионов России и семи других стран. На телекинофоруме будет представлено девять номинаций: лучший документальный фильм, операторская работа, журналистское расследование, телевизионное интервью, информационная программа, просветительская программа, репортаж. Также будет выбран лучший дебют в документальном кино и короткометражный фильм.

Кроме того, в рамках «Новой реальности» пройдут круглые столы и мастер-классы от выдающихся деятелей документального кино, также будет организован просмотр конкурсных работ и культурно-развлекательная программа.