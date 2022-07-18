Таллин, 18 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум.

Pixabay.com Эстония

Президент Эстонии Алар Карис подписал указ об утверждении в должности новых министров правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

После принесения присяги в парламенте новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей.

Накануне Карис встретился в президентском дворце в таллинском парке Кадриорг с кандидатами в министры правительства, сформированного премьер-министром Каей Каллас, чтобы узнать их планы на следующие восемь месяцев — до парламентских выборов весны 2023 года.

Глава государства выразил надежду, что сотрудничество в новой правящей коалиции будет идти успешно, и Эстония получит активное и дееспособное правительство, которое будет принимать решения в трудные времена, чтобы смягчить давление, вызванное различными кризисами.

«Все новые министры уверены в своих силах, они знают, что хотят делать на своих должностях, и верят в поддержку официальных лиц и всего правительства», — заявил по итогам встречи президент Карис.

По его словам, безопасность и помощь людям для проживания — вот ключевые слова для деятельности нового кабинета министров Эстонии.

С двумя кандидатами в министры, которые находились в зарубежных поездках, президент поговорил по телефону. С ними он встретится вечером в понедельник, 18 июля.