Петрозаводск, , 17:21 — REGNUM Вместо земельных участков в Республике Карелия многодетные семьи смогут получать денежные выплаты. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Законодательную инициативу главы республики Артура Парфенчиков по поддержке многодетных семей одобрили депутаты Законодательного собрания региона. Согласно содержанию документа, многодетные семьи смогут выбирать — получить на безвозмездной основе земельный участок или деньги.

В ходе обсуждения закона депутаты отметили, что потребность в этом есть: семьи часто задают вопрос о возможности получить денежную компенсацию. Размер такой выплаты составит 400 тыс. рублей. Её уровень выбран на основе анализа мер поддержки в других регионах России.

Многодетная семья сможет получить деньги, если захочет потратить эту сумму на улучшение жилищных условий. Например, в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку квартиры по договору долевого строительства или для возведения дома. Также выплату будут давать для погашения долга или уплаты ранее упомянутых кредитов, но только если они оформлены с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Напомним, ранее в регионе уже расширили возможности использования земельного участка. Теперь его можно использовать и для строительства жилья, и под личное хозяйство.