Рига, , 16:47 — REGNUM

Самолет авиакомпании Air Baltic Bombardier CS300 (сс) Javier Rodríguez

Крупнейшая авиакомпания Прибалтики, латвийская airBaltic испытывает в настоящий момент острую нехватку деталей для своих самолетов, находящихся на техобслуживании, поэтому, чтобы не отменять рейсы, вынуждена брать в краткосрочную аренду самолеты других авиакомпаний.

Об этом заявил председатель правления airBaltiс Мартин Гаусс. По сообщению латвийского портала bb. lv, ситуация стала такой еще и потому, что часть самолетов компании была ранее отдана в долгосрочную аренду крупным авиаперевозчикам Европы и теперь вернуть их или использовать часть деталей с них физически невозможно.

Гаусс рассказал, что во время ковид-пандемии, исходя из прогнозов, было принято решение сдать часть флота airBaltic вместе с экипажами в аренду Lufthansa и Esay. Долгосрочные договоры заключены для зарабатывания денег, и, как отметил председатель правления airBaltic, это очень прибыльный бизнес.

«А потом начались проблемы с цепочкой поставок некоторых деталей, необходимых для обслуживания самолетов airBaltic, из-за чего возникли задержки в обслуживании», — сказал глава авиакомпании.

Гаусс указал, что airBaltic в настоящий момент недоступны самолеты, которые находятся на техническом обслуживании. Глава авиакомпании сообщил, что в такой ситуации есть только два варианта — отменить рейсы, как сейчас делают многие другие авиакомпании в Европе, или найти кого-то, кто сдает самолеты на краткосрочной основе.

Гаусс добавил, что все это европейские авиакомпании, получившие одобрение Агентства гражданской авиации: «Мы приняли решение обеспечить все рейсы, но, конечно, понимаем недовольство пассажиров, когда они летают не на Airbus, а на других самолетах».

Глава латвийского авиаперевозчика признал, что его фирма никак не может повлиять на ситуацию с нехваткой запчастей для самолетов Airbus.