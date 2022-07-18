Москва, 18 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Россия с осени возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Таджикистаном, приостановленное в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба РЖД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поезде

Как уточняется, с 30 августа начнёт еженедельно выполняться рейс № 329/330 Душанбе — Волгоград с отправлением из Душанбе по вторникам, из Волгограда — по пятницам.

С 7 сентября также начнёт курсировать поезд № 359/360 Худжанд — Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда — по субботам.

Продажа билетов на указанные рейсы будет открыта в ближайшее время, сообщили в компании.