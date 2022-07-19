Тбилиси, , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором выступил в защиту олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 18 июля gov. ge.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме Гарибашвили заявил, что резолюция Европарламента от 9 июня, принятая в отношении Грузии, не имеет отношения к реальной действительности. В этой резолюции, в частности, выражалась обеспокоенность деструктивной ролью, которую Иванишвили играет в грузинской политике и экономике, а также его контролем над правительством и правительственными решениями, включая принятие решения, связанные с политическим преследованием журналистов и политических оппонентов. Также в резолюции указывалось личные и деловые связи Иванишвили с «Кремлём», которые определяют позицию грузинского правительства в отношении санкций против России. Кроме того, в резолюции содержится призыв к Европейскому Совету и «демократическим партнёрам» рассмотреть вопрос о введении персональных санкций в отношении Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии.

По мнению Гарибашвили, эти положения резолюции не основаны на каких-либо обоснованиях и направлены на дискредитацию нынешней системы управления в Грузии. Оппоненты никогда не представляли себе ни одного факта вмешательства Бидзины Иванишвили в политику или правосудие, он больше не ведет экономическую деятельность в Грузии, нет прецедентов его личных или деловых связей с Россией. Соответственно, все, что было написано в резолюции относительно неформального управления, является полной фальшивкой.

Гарибашвили назвал вклад Иванишвили в обеспечение фундаментального демократического прогресса страны с 2012 года «выдающимся». Премьер-министр считает разговоры о том, что правительством управляет не его глава, а человек, ушедший из политики полтора года назад, оскорбительными для себя лично и для его страны.

Гарибашвили утверждает, что Иванишвили не имеет никакого формального или неформального влияния на грузинскую политику и СМИ и не может быть по каким-либо юридическим или политическим критериям назван «олигархом».

Премьер-министр считает, что в Грузии есть несколько финансово состоятельных людей с криминальным прошлым, которые активно влияют на политику и СМИ и используют это влияние в пользу радикального крыла оппозиции. Гарибашвили также обвинил радикальную часть оппозиции в использовании резолюции Европарламента для разжигания политической поляризации в стране.

Гарибашвили посетовал, что резолюция была непосредственно использована швейцарским банком для прекращения финансовых переводов Иванишвили, и тем самым, банк использует документ Европарламента для подрыва законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну.

Гарибашвили призвал Европейскую комиссию выразить чёткую позицию в отношении необоснованных обвинений, высказанных в резолюции. По мнению премьер-министра, такая чёткая позиция Еврокомиссии является необходимым условием для того, чтобы в грузинском народе не усугублялось чувство несправедливости от действий европейских структур.

Напомним, что резолюция Европарламента потребовала от грузинского правительства провести «деолигархизацию» страны и свести на нет влияние Иванишвили в политике и экономике Грузии.