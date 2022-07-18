Бишкек, 18 июля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров принял участие в церемонии вручения руководителям районов и мэрий спецтехники для вывоза бытовых отходов, приобретённых при содействии Министерства природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Высокопоставленный чиновник призвал жителей республики к бережному отношению к природе и отметил важность содержания в чистоте городов и сёл.

«Сегодня ряд муниципальных служб и органов местного самоуправления первыми получат 22 единицы специальной техники. В ближайшие годы подобными машинами будут обеспечены все регионы», — подчеркнул он.