Москва, 18 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. «Газпром» за минувшие сутки поставил рекордный объём газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщается 18 июля в телеграм-канале компании.

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«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — говорится в сообщении.

О каком объёме поставок идёт речь, в компании при этом не уточняют.

Отмечается, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.