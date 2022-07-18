Ярославль, 18 июля 2022, 16:32 — REGNUM В Ярославле после капитального ремонта открылась зона регистратуры поликлиники №3 больницы №9 на Тутаевском шоссе. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Работы проведены в рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, части национального проекта.
В обновленной зоне регистратуры поликлиники №3 выстроена понятная система навигации, организована электронная очередь. Преобразился и холл лечебного учреждения. Стоимость работ составила 3,7 млн рублей.
Также в больнице №9 будут частично отремонтированы три поликлиники. Для этого выделено 13 млн рублей. Также будет приобретена новая аппаратура.