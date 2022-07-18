Луганск, , 16:29 — REGNUM Войска Луганской Народной Республики взяли под полный контроль город Северск, в котором ранее держали оборону части ВСУ. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Северск под нашим контролем», — заявил Кисилёв.

Также представитель ЛНР выразил уверенность, что, в течение нескольких дней союзные силы смогут выбить противника из Соледара, который находится в 15 километрах от Бахмута.

Напомним, что Северск находится в 30 километрах к западу от Лисичанска, который был освобожден союзными войсками ранее. От Северска, в котором проживают порядка 12 тысяч человек, идут дороги на юг к Бахмуту и на запад — к Славянско-Краматорской агломерации.