Ульяновск, 18 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Цильнинском районе Ульяновской области завели уголовное дело в отношении сотрудника салона сотовой связи, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В дежурную часть обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Полицейские установили, что после звонка на горячую линию для уточнения информации, полученной в виде смс о смене абонентского номера, пенсионерка узнала, что на неё оформлен кредит в размере 18 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в апреле 2022 года заявительница приобрела в кредит телефон в салоне сотовой связи.

«Сотрудник салона, воспользовавшись копиями документов женщины, оформил кредит для собственных нужд», — полагают в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно, что в Вешкаймском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

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