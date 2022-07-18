Североморск, Мурманская область, 18 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Мурманской области чиновника уволили за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Laborpains.org Увольнение

«Установлено, что первый заместитель главы МО ЗАТО город Североморск, находясь в конфликте интересов с руководителем коммерческой организации, вопреки интересам муниципальной службы обеспечил для данного юридического лица наиболее выгодные условия хозяйственной деятельности, в результате чего задолженность организации по арендным платежам за использование муниципального имущества превысила 1,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений и принятия мер дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования, по результатам рассмотрения которого на должностное лицо наложено взыскание в виде выговора, после чего последовало его увольнение по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орловской области чиновник оштрафован на 2 млн рублей за взятки.