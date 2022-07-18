Чебоксары, , 16:21 — REGNUM В Чувашии директора фирмы подозревают в покушении на мошенничество при изъятии участка под строительство трассы М-12. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Обзорная схема трассы М-12 Cap.ru

Уголовное дело заведено ведомством в отношении 48-летнего уроженца Нижегородской области и неустановленных лиц. Речь идёт о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Правоохранители считают, что генеральный директор одной из коммерческих организаций в сговоре с неустановленными лицами подготовил и представил в районный суд Чувашии документы о том, что они якобы понесли почти 25 млн рублей затрат при выращивании хмеля на участке, который подлежал изъятию для государственных нужд в связи со строительством федеральной скоростной трассы М-12.

В УФСБ считают, что предоставленные данные были недостоверны, так как фактически подследственные не планировали развивать хмелеводческое предприятия, издержек не понесли.

В ведомстве добавляют, что один из фигурантов уголовного дела признал вину и написал явку с повинной. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная скоростная трасса М-12 от Москвы до Казани должна быть запущена в 2024 году. Трасса свяжет пять регионов страны, в том числе протяжённость участка на территории Чувашии составляет 94 км. В республике она проходит через шесть муниципальных районов