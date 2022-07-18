Чебоксары, 18 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Ход реконструкции улицы Гражданская в Чебоксарах обсуждается еженедельно на месте работ с участием чиновников, при этом подрядчик получил почти 80% аванса от общей суммы затрат. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии по итогам выездного совещания.

https://mintrans.cap.ru/ Ход реконструкции улицы в Чебоксарах

С учётом масштабных работ, которые ведутся с привлечением федеральных средств и стоимость которых составляет почти 1 млрд рублей, на месте реконструкции каждую неделю проводится оперативные совещания с участием должных лиц всех уровней.

«Работы подрядчика и субподрядчика должны вестись в усиленном режиме. На сегодняшний день общая сумма авансирования составляет 781 млн рублей, что составляет 79,8%. Выполненный объем работ на объекте составляет 430 млн рублей, который подтверждён исполнительской документацией и строительным контролем», — приводится заявление главы минтранса Чувашии Владимира Осипова .

По его словам, «нужно приложить все силы для того, чтобы он был сдан вовремя». Отметим, что ранее власти несколько раз заявляли о необходимости форсирования работ, в том числе предлагали ввести трёхсменный график.

По данным властей, за последнюю неделю на реконструируемом участке разобрана старая дорога на пересечении с улицей Чернышевского, устроены верхний и нижний слои основания у двух остановок общественного транспорта («Улица Матэ Залка» и «Улица Чернышевского») общей протяжённостью 300 метров.

Напомним, что ранее глава Чувашии Олег Николаев подверг критике генерального подрядчика (ПАО «Дорисс»), заявив, что «рано утром отсутствуют рабочие на объекте — это говорит о том, что подрядчик относится к объекту так себе».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная реконструкция улицы Гражданская стартовала в апреле 2021 года и должна завершиться в декабре 2022 года. В мае стало известно, что отставание от графика превышает шесть месяцев. Для форсирования работ вынужденно закрыли движение по Гражданской и часть «кольца», что привело к километровым пробкам при выезде из района.