Бишкек, , 16:08 — REGNUM Киргизская энергосистема возобновила поставки электроэнергии в Казахстан и Узбекистан — начала возвращать электричество, полученное из соседних стран в осенне-зимний период. Об этом сообщили в ОАО «Электрические станции» сегодня, 18 июля.

Электроэнергия ИА REGNUM

Отмечается, что узбекская сторона поставила в Киргизию 501,4 млн киловатт-часов электроэнергии, а Казахстана — 440 млн киловатт-часов.

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«Это положительно повлияло на прохождение зимнего максимума нагрузок», — подчеркивают киргизские энергетики.

Также стало известно о том, что объем воды в Токтогульском водохранилище достиг 12 млрд 699 млн кубометров. Это на 1 млрд 175 млн кубометров или на 10,2% больше отметки прошлого года.

«Прогноз притока в июле 2022 года ожидается на уровне 794 кубометров в секунду», — резюмируют «Электрические станции».

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