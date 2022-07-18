Астрахань, , 16:08 — REGNUM В Трусовском районе Астрахани зафиксировано загрязнение акватории Волги, сообщила 18 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Нефтяное пятно Pixabay.com

В 9:00 по местному времени в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории Волги в районе улицы Дзержинского.

На место была направлена оперативная группа Астраханского местного пожарно-спасательного гарнизона. Факт загрязнения подтвердился. На поверхности воды обнаружили пятно радужной маслянистой плёнки площадью 100 квадратных метров.