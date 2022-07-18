Кострома, , 16:18 — REGNUM Костромской районный суд рассмотрит уголовное дело против бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Костромской области, обвиняемого в фабрикации уголовного дела. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наркотик

По информации следствия в 2021 году полицейский оформил ложный донос в отношении 35-летнего жителя Костромы. В нём говорилось, что мужчина занимается хранением наркотиков в крупном размере. После этого он задержал потерпевшего, его сожительницу и знакомого, избил их и заставил участвовать в подлоге. Для этого в подкладку куртки костромича были зашиты наркотики, предварительно купленные и приобретённые полицейским. Друг и сожительница мужчины должны были исполнять роли свидетелей.

Уголовное дело было рассмотрено судом, однако при ознакомлении с материалами у судьи возникли сомнения в правдивости доказательств. В итоге костромича признали невиновным, дело в отношении него прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Первое заседание по делу экс-полицейского состоится 27 июля, сейчас он под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее костромскими судами были рассмотрены похожие случаи. В 2018 году начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Шарьинского отдела полиции получил 5 лет колонии за инсценировку наркопритона и принуждение земляков к употреблению наркотиков. В 2020 году на скамью подсудимых попали ещё двое полицейских, желавших улучшить показатели раскрываемости. Они создали притон, а затем осуществили операцию по поимке «преступников». Оба получили условные сроки. Избежать реального наказания инсценировщикам помогла явка с повинной, положительные характеристики и наличие малолетних детей.

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