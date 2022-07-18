Ижевск, , 16:06 — REGNUM В Кизнере запланировано строительство нового пассажирского здания и благоустройство прилегающей территории. Это такой же проект, как уже реализованное строительство транспортно-пересадочного узла на станции Можга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский пресс-служба правительства Удмуртии

Соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры подписали глава республики Александр Бречалов и начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Глава филиала РЖД отметил, что на строительство транспортного узла в Можге совместно с республикой было направлено около 300 млн рублей. Проект ТПУ в Кизнере прдварительно оценивается в 190 млн рублей. За счет средств РЖД планируется спроектировать и построить пассажирское здание, а за счет республиканских средств проведут благоустройство территории. Завершение реализации проекта намечено на 2024 год.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортно-пересадочный узел в Можге начали создавать в 2019 году. Старое здание вокзала было построено в 1916 году. Это был старейший вокзал Удмуртии. Также были обновлены вокзал в Глазове и станция Балезино.

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