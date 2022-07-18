Бухарест, , 16:05 — REGNUM Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прибывает с официальным визитом в Румынию. Об этом 18 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Предполагается, что в ближайшее время Аббас встретится с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Румынии Николае Чукэ и членами парламента страны.

Предполагается подписание ряда важных двусторонних документов. Других деталей не сообщается.

Напомним, в 1970-е годы Румыния являлась одним из главных кредиторов Организации Освобождения Палестины.