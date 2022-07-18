Москва, 18 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, по состоянию на 15:35 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,28%, поднимаясь до $103,47 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сохранение в США высокого уровня инфляции продолжает поддерживать нефтяные цены. Дополнительно спросу помог безрезультатный визит Джо Байдена на Ближний Восток.

Несмотря на то, что комментарии сторон были противоречивы и туманны, инвесторы поняли, что уговорить саудитов увеличить добычу не получилось.

В то же время растет разрыв между котировками нефти в Европе и США — локальный искусственно созданный дефицит обеспечивает американской экономике дополнительное преимущество.

В то же время на цены продолжают давить опасения разрастания пандемии коронавируса в Китае. Это заставляет экспертов склоняться к тому, что нефть будет двигаться в коридоре $95-105 за баррель», — считает эксперт.

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