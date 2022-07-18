Москва, , 16:53 — REGNUM Роснефть и национальный парк «Русская Арктика» изучили влияние хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы. Учёные впервые провели комплексную программу по изучению внешнего воздействия на экосистему России. Ключевой задачей исследования была оценка масштабов и анализ загрязнений территории заповедного архипелага во времена СССР. Об этом сообщает пресс-служба Роснефти.

Арктика Pixabay.com

«Одной из ключевых задач ученых была оценка масштабов и анализ загрязнений территории заповедного архипелага во времена СССР. Очаги загрязнения почв и грунтов остались на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов. В течение трёх лет сотрудники национального парка и Института географии РАН отбирали на островах архипелага Земля Франца-Иосифа пробы грунтов, проводили съемку с БПЛА загрязненных участков. В ходе испытаний были обнаружены микроорганизмы, способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре, которые могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике», — указано в сообщении.

Результаты исследования показали пространственную и временную динамику загрязнения. Ученые пришли к выводу о невысокой скорости естественного самоочищения грунтов. Была определена экологически оптимальная методика ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами окружающей среды в условиях арктических пустынь.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция, посвященная вопросам окружающей среды в Арктике, состоится в Архангельске 20 июля на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова. Мероприятие пройдёт в рамках основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Читайте также: В Архангельске состоится конференция по охране окружающей среды в Арктике