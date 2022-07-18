Донецк, , 15:53 — REGNUM Сообщения в СМИ Украины о своём аресте опроверг заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он заявил об этом 18 июля в эфире Первого канала.

Эдуард Басурин Andrew Butko

Как отметил Басурин, периодически возникает множество слухов в украинских СМИ о том, что он якобы отправлен под арест.

«Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что на данный момент войсками ДНР была полностью перекрыта в двух районах соединяющая Авдеевку и Константиновку дорога.