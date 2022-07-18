Санкт-Петербург, 18 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге учредят государственную информационную систему города «Организация социального питания» (ГИС СОЦПИТ). Соответствующий документ поступил на антикоррупционную экспертизу.

Школьное питание

Над созданием и развитием системы будет работать городской комитет по информатизации и связи. Он также будет сопровождать работу системы.

Согласно содержанию документа, ГИС СОЦПИТ будет «обеспечивать ведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование и лиц, в отношении которых установлены меры дополнительной социальной поддержки по обеспечению питанием в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Также с помощью системы будет оцениваться уровень организации соцпитания в госучреждениях в сферах здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, проводиться паспортизация этих учреждений.

Кроме этого, ГИС СОЦПИТ будет использоваться для обучения по программам дополнительного профессионального образования среди руководителей и работников социального питания.

Документ будет на экспертизе до 29 июля 2022 года. Его направил отдел экономического анализа и управления.