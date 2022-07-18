Москва, , 15:48 — REGNUM Активность на рынке перевозок нефти из России растет в преддверии вступления в силу европейских санкций против российских углеводородов, вступающих в силу уже этой осенью, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Хранилище нефти Publicdomainpictures.net

«В связи с этим все, у кого есть свободные емкости для хранения нефти, стремятся их заполнить, чтобы потом, когда на рынке возникнет дефицит и цены вырастут, перепродать запасы.

В качестве таких емкостей, в частности, могут использоваться и сами танкеры, что уже привело к резкому росту стоимости фрахта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре.

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