Москва, 18 июля 2022, 15:48 — REGNUM Активность на рынке перевозок нефти из России растет в преддверии вступления в силу европейских санкций против российских углеводородов, вступающих в силу уже этой осенью, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.
Как сообщало ИА REGNUM, владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре.
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