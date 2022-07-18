Тамбов, , 15:45 — REGNUM В Тамбове 17 июля на пляже «Парус» утонул шестилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Пляж © ИА REGNUM

Ребенок играл на воде в зоне, специально отведенной для детей, нырнул под воду пропал из поля зрения отца. Когда его достали из воды, он был без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти его, мальчик скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти ребёнка.