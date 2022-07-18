Рига, 18 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Режим самоограничения и ношения масок в общественных местах Латвии может вновь стать реальностью сразу после парламентских выборов 1 октября нынешнего года. Такое мнение в эфире латвийского телеканала TV24 высказал депутат национального парламента Эдгарс Таварс.

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По его словам, введению ковид-ограничений прямо сейчас мешает политическая деятельность основных партий в борьбе за голоса избирателей.

«Я уверен — если бы у нас не было выборов 1 октября, мы бы сидели здесь, в студии, как минимум, в масках или дистанционно общались», — заявил Таварс, пояснив, что многие вещи в настоящее время обсуждается в неофициальном порядке, согласовывается с социальными партнерами правительства.

«Вполне возможно, что уже после выборов планируется большой карантин, когда будет остановлена наша экономика — и школы, и взаимное общение», — добавил он.

В эфире Латвийского радио директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) Юрий Перевощиковс признал, что для ограничения новой волны ковида может быть расширено использование масок в общественных местах, возможно ограничение массовых мероприятий.

Он отметил, что в летнем сезоне 2022 года волна заболеваемости Covid-19 началась на три-четыре недели раньше, чем годами ранее, поэтому, если рост заболеваемости продолжится на уровне 2021 года, то пик заболеваемости может быть достигнут примерно в конце октября нынешнего года.

Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс ранее признал, что в настоящее время в Латвии наблюдается рост числа случаев заражения, но с точки зрения системы здравоохранения причин для беспокойства нет.