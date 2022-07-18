Донецк, 18 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:25 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка еще три снаряда.