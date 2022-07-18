Таллин, , 15:39 — REGNUM По состоянию на середину июля фиксируется резкое падение спроса на пиломатериалы в Эстонии, склады переполнены, цены на товар начали снижаться. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны ERR.

Пиломатериалы

Цены на пиломатериалы продолжают оставаться на максимумах последних лет, несмотря на то, что крупные склады снизили цену на 20%. Отмечается, что скидки предлагаются только для оптовых покупателей, для частного потребителя снижения цен по-прежнему нет.

«Во втором квартале цены колебались на уровне 420-460 евро за кубометр. Сегодня тот же материал можно приобрести за 300 или даже 290 евро. В действительности сегодня не понятно, зафиксируются ли цены на нынешнем уровне», — сообщил руководитель фирмы Peetri Puit Пеэтер Пеэдомаа.

По данным издания, в течение марта-мая нынешнего года деревообрабатывающие фирмы Эстонии более чем активно закупали пиломатериалы и древесину, опасаясь проблем с их экспортом из России, Украины и Белоруссии. Расчет строился на то, что объемы строительства в Эстонии и Прибалтике при этом останутся на прежнем уровне и даже увеличатся.

Однако из-за рекордно высоких цен на стройматериалы, строительство многих крупных объектов как в государственном, так и в частном секторе оказалось отложено, отчего спрос на пиломатериалы снизился, пишет rus. err. ee. «Теперь же результат налицо — склады заполнены», — рассказал руководитель по закупкам и продажам AS Barrus Янар Татомир.