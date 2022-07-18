Выборг, Ленинградская область, , 15:43 — REGNUM В лесном массиве в районе поселка Лейпясуо Выборгского района Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщили 18 июля в пресс-службе следственного управления СК России по Ленинградской области.

Братская могила пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

На братскую могилу наткнулись члены поискового отряда «Советский Патриот». В настоящее время из земли извлечены костные останки не менее четырех человек, также обнаружены элементы обмундирования и гильзы.

«По данному факту следственным отделом по городу Выборг Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве, добавив, что по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола, причины смерти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля в Ленобласти стартовала «Вахта Памяти-2022». В 2021 году в рамках данного мероприятия поисковые отряды подняли останки более 2,5 тыс. солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в Ленобласти.

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