Москва, , 15:36 — REGNUM Июньский рост на рынке ипотеки в России является относительным на фоне весенней просадки рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Ипотека

«В тот момент, когда Центробанк РФ резко повысил ставку до 20%, а у банков возникли проблемы с ликвидностью, рынок ипотечных кредитов схлопнулся.

Сейчас регулятор смягчил свою монетарную политику более чем вдвое, ситуация в финансовом секторе несколько стабилизировалась.

Плюс, государство продолжает политику льготного ипотечного кредитования, в том числе к льготным категориям теперь отнесли IT-специалистов.

Но в целом неопределенность на рынке сохраняется. Цены на недвижимость остаются малодоступными для большинства населения, а перспективы экономики в условиях санкционных мер остаются неопределенными.

Так что сейчас, скорее всего, не стоит ждать резкого восстановления спроса на ипотеку, если только регулятор не продолжит интенсивно снижать ключевую ставку», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в России число новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. по сравнению с маем.

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