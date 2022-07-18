Москва,
18 июля 2022, 15:36 — REGNUM Июньский рост на рынке ипотеки в России является относительным на фоне весенней просадки рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.
«В тот момент, когда Центробанк РФ резко повысил ставку до 20%, а у банков возникли проблемы с ликвидностью, рынок ипотечных кредитов схлопнулся.
Сейчас регулятор смягчил свою монетарную политику более чем вдвое, ситуация в финансовом секторе несколько стабилизировалась.
Плюс, государство продолжает политику льготного ипотечного кредитования, в том числе к льготным категориям теперь отнесли IT-специалистов.
Но в целом неопределенность на рынке сохраняется. Цены на недвижимость остаются малодоступными для большинства населения, а перспективы экономики в условиях санкционных мер остаются неопределенными.
Так что сейчас, скорее всего, не стоит ждать резкого восстановления спроса на ипотеку, если только регулятор не продолжит интенсивно снижать ключевую ставку», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в России число новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. по сравнению с маем.
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