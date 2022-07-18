Вашингтон, , 15:36 — REGNUM На протяжении двух недель в США пожарами и взрывами были уничтожены четыре завода по сжижению газа. Об этом 17 июля сообщил портал Slaynews.com.

Взрыв Brett Neilson

Отмечается, что 16 июля произошёл мощный взрыв на газовом заводе в Медфорде (штат Оклахома), который является очень важным для американской энергетической отрасли.

Кроме того, напоминается, что 14 июля произошёл взрыв на заводе по сжижению газа неподалеку от Хьюстона в штате Техас, а также во второй половине июня 2022 года произошли взрывы на таких же предприятиях на острове Кинтана в Мексиканском заливе и в Валдезе на Аляске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Bild написало, что в Германии дефицит газа может привести предстоящей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны.