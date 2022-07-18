Москва, , 15:35 — REGNUM В России есть возможность сделать медицинскую помощь на порядок доступнее. Об этом 18 июля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«При всем огромном комплексе вопросов, которые нам приходится решать, в том числе и в условиях известных ограничений… всё-таки есть вещи, которыми мы давно занимаемся и которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно. Та же электронная запись к врачу — это от нас всё зависит. У нас всё есть для этого, чтобы расширять эту работу. Технологически всё готово, ну всё есть. Делали и в 2019, 2020 и 2021 году — мы же давно это начали», — заявил Путин.

Он отметил, что, согласно соцопросам, только 20% граждан России могут записаться к врачу онлайн, а получить рецепт на лекарства вовсе можно только в Москве и других регионах, где проводится соответствующий эксперимент.