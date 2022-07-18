Астрахань, , 15:33 — REGNUM В Астраханской области 18 июля выявлен 91 пациент с коронавирусом — на шесть больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализирован 51 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 685 положительных результатов исследования.

114 тыс. 620 человек выписаны после курса лечения, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 20 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.