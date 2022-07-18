Астрахань, 18 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В Астраханской области 18 июля выявлен 91 пациент с коронавирусом — на шесть больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализирован 51 человек. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 685 положительных результатов исследования.

114 тыс. 620 человек выписаны после курса лечения, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 20 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.