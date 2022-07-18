Таллин, , 15:31 — REGNUM

Телефонный мошенник

Агентство Евросоюза по борьбе с мошенничествами OLAF включило Эстонию в список стран ЕС, имеющих подобные нарушения. Об этом сообщил эстонский портал «Деловые ведомости» со ссылкой на пресс-сообщение европейской организации.

Одной из причин включения страны стала субсидия на покупку сельскохозяйственной техники, выделенная бенефициару, не имевшему на нее права. В отчете OLAF Эстония упоминается также в контексте борьбы с международной контрабандой.

В отчете OLAF сообщается, что всего в ЕС в 2021 году не по назначению были потрачены более 527 млн евро средств европейских налогоплательщиков. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

По данным агентства, в 2021 году на территории Эстонии было начато четыре расследования по делам, связанным с неправильным расходованием европейских средств. Одно из них находится в компетенции OLAF, еще три переданы в ведение Европейской прокуратуры.

OLAF рекомендовал Генеральному директорату Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов добиться возмещения всей суммы, выделенной аграриям Эстонии из финансирования ЕС. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались, сославшись на тайну следствия.